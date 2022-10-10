Удари спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури.

Масований обстріл України — це помста Путіна за вибух на Кримському мосту. Удари спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури в багатьох містах держави. Рашисти хочуть позбавити громадян нашої країни опалення та інших зручностей напередодні зими.

Такими висновками поділився радник Офісу президента України Олексій Арестович на особистій сторінці на Facebook.

"Путін, як і слід було очікувати, дрібно мститься за підрив Кримського моста, хоча ще невідомо, хто його підірвав. Тим не менш, вони б'ють зі стратегічних бомбардувальників крилатими ракетами по інфраструктурі — енергетичній інфраструктурі України. Головна його [Путіна] ціль, як вони люблять говорити, "заморожування": нехай українці замерзнуть і тоді підуть на поступки. Все це, з його точки зору, створення більш вигідної переговорної позиції, переговори з позиції сили. Страждання мирного населення повинні змусити нашу владу, як йому здається, піти на поступки. І повинні змусити піти на поступки міжнародну спільноту", — заявив Арестович.

Радник ОПУ вважає, що все буде якраз навпаки. Демократи в США скажуть Путіну "спасибі" за допомогу у виборчій кампанії перед парламентськими виборами в листопаді. Їх позиція з підтримкою України тільки зміцниться, особливо на тлі недавніх заяв про необхідність домовитися з президентом РФ.

Арестович підкреслив, що страждання мирного населення — це порушення Статуту ООН і міжнародного права. Реакція Заходу обов'язково послідує, хоча поки невідомо, якою вона буде. Партнери України повинні відреагувати, наприклад, посиленням поставок озброєння або новими санкціями. За прогнозами Арестовича, про це стане відомо протягом двох або трьох днів.

Радник ОПУ також нагадав, що крилатих ракет у Росії не так і багато. Таку "акцію" здійснили "на краю недоторканного запасу". Тобто рашисти б'ють залишками ракет, які вони можуть використовувати у війні.

Під кінець відео Арестович заспокоїв українців прогнозом щодо "заморожування". За його словами, реалізувати подібний сценарій в країні, де є АЕС, не вийде. Енергетичний сектор України має запас міцності.

Масований обстріл України: що відомо

Вранці 10 жовтня Росія почала бити по багатьох містах України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що рашисти випустили 75 ракет, 41 з яких збили силами ППО.

В Києві зафіксовано "прильоти" у Шевченківському районі. Пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків і Шевченка. Станції метро в столиці працюють як укриття. На поточний момент відомо про 5 убитих і 12 поранених жителів Києва.

Удари також здійснили по Харкову, Дніпру, Житомиру та Хмельницькому. У містах пошкоджена критична інфраструктура, місцями відсутня електрика і вода.

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