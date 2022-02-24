Жителі української столиці також повідомляють про вибухи.

У четвер, 24 лютого, вранці, після 5:00, у низці міст, серед яких і Київ, чути вибухи.

Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів.

У столиці теж лунають вибухи, їх чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що розпочинає військову операцію на Донбасі.