Мобілізацією Росія лише продовжить свою агонію, переконаний Олег Жданов.

Президент Росії Володимир Путін починає давати важковиконувані накази генералітету, зокрема не дозволяє покинути російській армії Херсон.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Путін вже особисто керує оперативним рівнем. Він особисто ставить політичні завдання, не розуміючи, як військо буде виконувати наказ. Такі важковиконувані накази Гітлер давав весною 1945-го року. Генералітет не має сміливості сказати правду. Ось ці сотні тисяч мобілізованих - це просто продовження агонії. Це геноцид російського народу, особливо корінних національних меншин Російської Федерації", - сказав полковник ЗСУ.

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Станом на 29 вересня захисники України знищили понад 58 000 окупантів.

Зеленський закликає народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи в РФ боротися за свободу, тому що Путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації.

Окупанти не зможуть вийти з плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області у повному складі, казав експерт.

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