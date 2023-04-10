Путін перетворився з найбільш впливової людини світу на підозрюваного злочинця МКС.

Президент РФ Володимир Путін вичерпав свій часовий ліміт, а також зробив найбільшу помилку у своєму житті, напавши на Україну.

"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя - напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу", - повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, час у повномасштабній війні в Україні грає на стороні тих, хто дорожить цінностями, не має страху та не відступає. Решта факторів, на його думку, мають другорядне значення. Всі розмови про те, що час нібито грає на боці РФ, не варті нічого.

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"Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти", - додав секретар РНБО.

Як Путін може втратити владу

На початку квітня російський опозиціонер, полковник ФСБ Геннадій Гудков говорив, що Володимир Путін може стати жертвою своїх же підлеглих - головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу.

Екс-голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж заявив, що Путіна у РФ можуть усунути ті, хто незадоволений війною.

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