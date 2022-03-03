Президент країни-агресора відмовляється від будь-яких компромісів.

Під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що РФ продовжуватиме наступ з метою захоплення всієї України. Від компромісів він відмовився.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на Єлисейський палац.

Макрон вважає, що "найгірше ще попереду". Під час цієї півторагодинної розмови російський президент сказав Макрону, що "операція" російської армії йде "за планом" Москви. Він також пригрозив загостренням, якщо українці не приймуть його умови.

"Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін", - повідомили у Єлисейському палаці.

Триває восьма доба протистояння російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська цієї ночі знову вдалися до тактики обстрілів житлових кварталів великих міст.

В Чорному морі групи ворожого флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків. В акваторії спостерігається рух десантного загону з чотирьох великих десантних кораблів та трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.

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