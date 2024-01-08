Кількість загиблих у столиці збільшилася.

У Києві помер ще один постраждалий внаслідок атаки, яку здійснили окупанти 2 січня. Тоді Росія вдарила по Україні дронами та ракетами.

Про збільшення кількості жертв повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram. За його даними, українець помер у лікарні.

"Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки", - відзначив Кличко.

Загалом станом на сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані, уточнив мер столиці.

Що відомо про ракетний удар РФ 2 січня

Того дня Росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.

У Києві сили та засоби протиповітряної оборони 2 січня перехопили та збили всі ворожі БПЛА типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 та 10 ракет Х-47М2 "Кинджал".

Сталося падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки ракетним ударом ворог спричинив у Солом'янському районі. Там сталося загоряння багатоповерхівки, кількість постраждалих постійно зростала (було відомо про понад 50 осіб). У більшості постраждалих фіксували мінно-вибухові травми.

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