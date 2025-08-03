Україна розвиває ракетну програму. Вона, зокрема передбачає створення найпотужнішої української ракети "Сапсан", також відомої як "Грім" і "Грім-2".

Попри жорстку позицію та дедлайни російському диктатору Володимиру Путіну, яку зараз декларує президент США Дональд Трамп, Україна бачить непослідовність в діях США та шукає надійні джерела постачання зброї в інших місцях. У тому числі робить таким джерелом власну швидкозростаючу збройову промисловість та в умовах максимальної секретності розвиває ракетну програму, пише британське видання The Independent.

Автори статті нагадали, що головним пріоритетом України наразі є створення власних ракет, які за своєю руйнівною силою та дальністю дії не поступатимуться бойовим дронам Shahed, крилатим ракетам та балістичним ракетам, які запускає РФ.

Зокрема, нещодавно Росія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині, в якому з радянських часів розташовані заводи з виробництва ракет. Після атаки міністерство оборони Росії заявило, що завдало удару по об'єктах, які виробляють компоненти для ракет і безпілотників.

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"Оскільки Росія посилює атаки, незважаючи на будь-які терміни, які намагається встановити Трамп, Київ шукає нові способи відплати", - йдеться в статті.

Нагадується, що Україна вже виробляє і використовує серію ракетних систем – це "Нептун", "Паляниця", "Пекло" і "Рута". За даними Києва, виробництво збільшилося у 8 разів між 2023 і 2024 роками, а на цей рік заплановано ще більше зростання. Зеленський заявив, що Україна має намір виготовити 3000 крилатих ракет і ракет для безпілотників у 2025 році.

За словами Зеленського, крилата ракета R-360 "Нептун" з боєголовкою вагою 150 кг була модифікована для збільшення дальності польоту.

"Однак "Нептуни" та інші українські ракети мають вибухові боєголовки, які становлять лише частку — іноді десяту частину — від тих, що несуть російські ракети", - пише газета.

Там наголошується, що українські інженери зосереджуються на розробці ракет великої дальності, аналогічних російським за здатністю нести корисне навантаження. Одна з таких ракет називається "Барс", про неї на українській виставці озброєнь у квітні минулого року говорив тогочасний міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Видання пише, що змогло зібрати про цю ракету лише незначну інформацію. Відомо, що це гібрид між БПЛА дальнього радіусу дії та крилатою ракетою. Ракета працює на турбореактивному двигуні, що забезпечує велику швидкість і дальність польоту 700-800 км та може нести від 50 до 100 кг вибухівки.

"Однак не можна бути певними, що "Барс" є тією ракетою, яка змінить хід гри і на яку Україна покладає свої надії. Вантажопідйомність лише 100 кг надає їй набагато меншу силу удару, ніж російським ракетам, які часто мають боєголовки вагою в одну тонну", - додає газета.

У статті нагадали, що минулого року Володимир Зеленський натякнув на успішне випробування двигуна для балістичної ракети. Військові експерти припускають, що це похідна від оперативно-тактичної ракетної системи "Сапсан", також відомої як "Грім" і "Грім-2". Ця ракета була розроблена на початку 2000-х років, але розробка зупинилася через проблеми фінансування та відсутністю політичної волі. Програма була відроджена після вторгнення Росії в 2014 році у Крим і Донбас.

Джерело в оборонній промисловості України розповіло The Independent, що інформація про розробку ракет, ймовірно, є тою таємницею, яку в України найсуворіше охороняють. За словами джерела, ніхто з чиновників не говоритиме на цю тему, а заявляти про це може тільки президент Зеленський.

Радник міністерства стратегічних галузей промисловості Юрій Сак розповів виданню, що з моменту початкового вторгнення Росії в 2014 році кількість компаній, пов'язаних з виробництвом зброї, в Україні зросла до близько 100 державних підприємств оборонної промисловості та майже 700 приватних компаній. За словами Сака, з виробництва однієї гаубиці на місяць у 2022 році Україна наростила виробництво до 15 гаубиць щомісяця.

"Ми також виробляємо в країні весь спектр безпілотних і робототехнічних систем, наземних дронів, морських дронів, повітряних дронів, які включають як розвідувальні дрони, так і бомбардувальники, а також дрони з дальністю польоту до 2000 км", — сказав Сак.

Але росіяни знають, що Україна вкладає величезні ресурси у виробництво власних ракет та іншої зброї, і намагаються знищити всі місця, де, на їхню думку, відбувається розробка або виробництво цієї зброї.

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Як писав УНІАН, коли Україна почне масштабно використовувати власні балістичні ракети, системи ППО Росії не витримають навантаження і військові потужності ворога перетворяться на руїни.

ЗМІ також не виключають, що місцем розробки українських ракет може бути "Південмаш" у Дніпрі. Можливо, саме тому РФ застосувала по цьому заводу свою потужну зброю "Орєшнік". На думку авторів видання The Times, це продемонструвало справжніх страх російської влади - появу в Україні власних балістичних ракет.

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