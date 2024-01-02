Боєголовка окупантів впала у 300 метрах від її вольєра.

На Київщині через ракетний удар Росії зазнала незвичайної травми левиця Юна: свою боєголовку ворог приземлив у 300 метрів від вольєра тварини.

Через вибух Юна отримала важку контузію та повністю втратила координацію, заявляє Центр порятунку диких тварин у Facebook.

"Ми вивчили записи камер відеоспостереження - це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися. Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання", - пише Центр.

До допису зоозахисники додали відео з наляканою Юною: в кадрі левиця лежить у кутку вольєра, важко дихає та ричить.

Всіх небайдужих закликали підтримати Юну добрим словом або донатом.

Восени через ракетний удар РФ постраждала київська тигриця

Важка травма Юни - не перший випадок, коли Росія своїми ракетними ударами травмує тварин. Восени подібний випадок трапився з тигрицею "Тигруля", якою також опікується Центр порятунку диких тварин. Вона також перелякалася ракетної атаки РФ, вдарившись об решітку вольєра. Тоді зоозахисники повідомляли, що "Тигруля" не може встати на лапи. Або у тварини травмовані задні кінцівки, або пошкоджено хребет, казали в Центрі.

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