Було поранено трьох людей.

Російські окупанти сьогодні вранці завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"О 8:40 ми знову відчули так звану спецоперацію Росії у Малині. Було три прильоти крилатих ракет в Малин. У нас пошкоджено залізничну інфраструктуру. Що найбільш жахливо - знову поранено трьох людей. У нас постраждало 50 осель мирних жителів, 5 осель, за попередніми оцінками міської влади, непридатні будуть для життя", - сказав він.

За його словами, з початку війни збитки від ударів окупантів по інфраструктурі Житомирської області складають вже 2,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла об'єкт інфраструктури у Полтавській області.

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