Російські окупанти сьогодні вранці завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"О 8:40 ми знову відчули так звану спецоперацію Росії у Малині. Було три прильоти крилатих ракет в Малин. У нас пошкоджено залізничну інфраструктуру. Що найбільш жахливо - знову поранено трьох людей. У нас постраждало 50 осель мирних жителів, 5 осель, за попередніми оцінками міської влади, непридатні будуть для життя", - сказав він.
За його словами, з початку війни збитки від ударів окупантів по інфраструктурі Житомирської області складають вже 2,5 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла об'єкт інфраструктури у Полтавській області.