Ворог атакував Одесу "Шахедами" та "Калібрами".

Ворог вночі застосував проти Одещини 8 "Калібрів" та 15 ударних дронів "Шахед", повідомляє очільник Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"Ворог тричі атакував вночі наше місто, 15 "Шахедів", та 8 крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Всі три атаки сили протиповітряної оборони відбили", - розповів він.

Зазначається, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет, сталися пожежі. Над їх ліквідацією рятувальники працюють і зараз.

Оновлено 9:50. У ДСНС показали відео роботи рятувальників під час гасіння пожежі в Одесі.

"Непроста ніч для наших рятувальників. Херсон, Запоріжжя, Одеса - були під прицільним обстрілом терористів з різного виду озброєння. Як завжди, підступно та підло вночі. Понад 170 осіб особового складу та 41 одиниць техніки було залучено від ДСНС під час ліквідації ворожих ударів по мирних містах", - йдеться у повідомленні.

Також вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. Попередньо відомо про трьох постраждалих - співробітників супермаркету.

Оновлено 9:15. За даними прес-служби Одеської ОВА, внаслідок збиття ракет уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та супермаркет.

"На трьох об'єктах виникли пожежі. На місці працюють всі відповідні служби. Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Всім надана медична допомога. Двоє з них госпіталізовані", - повідомили у обласній адміністрації.

У прес-службі мерії Одеси повідомили, що під час нічної атаки по місту пошкоджено сім закладів освіти: шість - у Приморському районі і один - у Хаджибейському.

Зокрема, у дитячих садках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Наразі проводяться роботи із ліквідації наслідків.

Нічна атака на Одещину - що відомо

Вночі по Україні оголошували повітряну тривогу, згодом в Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у місті через падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж, вибито вікна у будівлях. Постраждало троє людей.

Вас також можуть зацікавити новини: