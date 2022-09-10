Скоріш за все, дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів.

Західні партнери України ще формують модель ленд-лізу та узгоджують нюанси цієї програми.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтервʼю "РБК-Україна".

"Я вас напевно розчарую, тому що остаточне розуміння, як буде виглядати ленд-ліз, ще народиться. Тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель. Тобто прийнято принципове рішення, що ленд-лізу бути, визначено обʼєм грошей за цією програмою і прийнято принципове рішення, що на ці гроші Україна зможе придбати те, що їй потрібно для перемоги в цій війні. А от нюанси і деталі, яким цьому ленд-лізу бути, ще досі обговорюються", — пояснив він.

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Резніков наголосив, що програми ленд-лізу можуть відрізнятись одна від одної. За словами очільника Міноборони, обговорювалися різні моделі, у тому числі звичайний кредит, як під час Другої світової війни для СРСР та Великої Британії. Однак, скоріш за все, для України буде інша модель.

"Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим. І тут ще важливо, що, скоріш за все, дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів. Тому що це все ж грошові стосунки", — підсумував Резніков.

Нагадаємо, раніше в Білому домі пояснили, яким чином планують реалізувати програму ленд-лізу для України, підписану Джо Байденом 9 травня.

Як відомо, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, такі як USAI і програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.

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