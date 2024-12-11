США розглядають це скоріше як спробу залякування, ніж як переломний момент на полі бою.

Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшник" по Україні найближчими днями. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на офіційного представника США.

Associated Press та Reuters з посиланням на американських чиновників, знайомих з оцінкою розвідки США, також повідомляють про ймовірний удар "Орєшником" по Україні в "найближчі дні".

Один із чиновників додав, що США розглядають це скоріше як спробу залякування, ніж як переломний момент на полі бою.

Відео дня

"Скоріше за все, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну. Спроба, яка зазнає невдачі", - зазначив один із співрозмовників Reuters.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін має в своєму розпорядженні лише невелику кількість експериментальних ракет, відомих як "Орєшник". Вони несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія запускала Україною, заявив чиновник.

Ракета "Орєшник" - думка експертів

Використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети "Орєшнік" було політичною акцією та реакцію на те, що Захід починає не боятися ядерного шантажу Кремля. Про це заявив військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

За його словами, коли нам нарешті дозволили завдавати удари по Росії західною зброєю, це справді налякало російського диктатора Володимира Путіна.

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