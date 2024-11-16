Російські війська накопичують сили для ударів, зазначив президент.

Із настанням холодів Росія знову намагатиметься влаштовувати в Україні блекаути, продовжуючи комбіновані атаки, заявив в інтерв'ю "Українському радіо" президент Володимир Зеленський.

"Вони (росіяни - УНІАН) будуть продовжувати комбіновані удари, вони накопичують сили, нарощують виробництво, для того, щоб... Ну, для чого все? Безумовно, блекаути. Це невдоволення людей, суспільства... Нам потрібно до всього готуватися", - зазначив він.

Водночас Зеленський запевнив, що зараз Україна готова до зими сильніше, ніж будь-коли за всі роки війни. За його словами, зокрема, відбулася децентралізація енергетичної мережі, а також є домовленості з партнерами про додаткові ракети для різних систем протиповітряної оборони ППО:

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"Не буду говорити в кількості, але сьогодні щодо домовленостей про ракети для Patriot, NASAMS, IRIS-T і багатьох інших систем ППО ми перебуваємо в дуже непоганому становищі".

Росія готує масовані атаки - що повідомлялося

Нагадаємо, як оцінив капітан першого рангу запасу та ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ України Андрій Риженко, сьогодні тільки зі своїх кораблів російські війська можуть одночасно запустити по Україні до 90 крилатих ракет "Калібр":

"Думаю, що боєзапас цих ракет є на кораблях і в Чорному морі, і в Каспійському, і готується якась масована атака. Я думаю, що її можуть прив'язати до похолодання, щоб вражати об'єкти енергоструктури. До цього треба бути готовими".

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