Компонент морської авіації став ключовим для сил РФ останніми тижнями.

РФ зробила ключовим активом у військових операціях на Чорному морі свій "старий" літак-амфібія Бе-12 MAIL, створений ще за радянських часів у 1950-х роках.

За даними британської розвідки, в останні тижні армія РФ покладає надію отримати перевагу у Чорному морі за рахунок морської авіації Чорноморського флоту.

Операціям з патрулювання морського простору акваторії приділяють особливу уваги. Ймовірно, таким чином РФ намагається попередити дронові атаки по своїм кораблям та об'єктам.

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"Ключовим російським активом у цих операціях є літак-амфібія Бе-12 MAIL, розроблений у 1950-х роках, який вилітає з баз в окупованому Криму", - каже британська розвідка.

Також РФ використовує для ударних операцій в акваторії бойові літаки типу Су-24 (йдеться про їхні класифікації Fencer та Flanker). Цей тип авіації російська армія задіяла під час нещодавньої атаки острова "Зміїний", який наразі контролює Україна.

Зазначається, що РФ планує перебазувати більшу кількість військово-морських сил до Новоросійська, щоб стримувати атаки на Севастополь.

"З огляду на загрози Севастополю, ймовірно, до Новоросійська буде передислоковано більшу кількість військово-морських сил", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ пояснили, чому РФ постійно атакує авіацією острів Зміїний

22 вересня керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, яку ціль переслідують війська РФ постійними бомбардуваннями острова Зміїний.

За її словами, таким чином ворог намагається зашкодити цивільному судноплавству України. Оскільки води навколо Зміїного щільно заміновані, окупанти намагаються підірвати ці міни та утворити додаткову детонацію, атакуючи острів керованими бомбами, заявила Гуменюк.

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