За наявними даними, у Брянську область переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".

Російська Федерація перемістила у Брянську область біля північних кордонів України ракетний комплекс "Бал" для ураження об'єктів в 7 північних і центральних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Бригадний генерал зазначив, що російські загарбники збільшують кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах.

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Зокрема, за наявними даними, у Брянську область переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".

"У зв’язку з цим, зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х35, дальність стрільби якої дозволяє уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.

В Military Media Center уточнили, що дальність стрільби ракет типу Х35/Х35У складає до 500 км.

Переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал" належить 11-й окремій береговій ракетній артилерійській бригаді берегових військ чорноморського флоту РФ.

Повітряні атаки на Україну - деталі

Україна постійно закликає союзників і партнерів посилювати систему протиповітряної і протиракетної оборони, аби збивати усі крилаті та балістичні ракети, якими Російська Федерація обстрілює українські міста.

Центр національного спротиву повідомив, що окупанти вирішили використовувати комплекс "Бал", для ударів по наземних об'єктах в Україні, повідомляє Відзначається, що такими ракетними комплексами укомплектована 11-а окрема берегова ракетно-артилерійська бригада берегових військ ЧФ. Її місцем постійної дислокації є селище Уташ в Краснодарському краї.

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