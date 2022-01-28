Водночас, за словами міністра, в Україні кількість сучасних протитанкових засобів перевищує кількість потенційних російських цілей.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових, з врахуванням морського та авіаційного потенціалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

"Виступаючи з цієї трибуни у грудні, я відзначав, що у Росії розпочався зимовий навчальний період. По усій Росії пересуваються війська. Інформацію про це спеціально поширюють, і це теж засіб тиску, причому не тільки і не настільки на Україну. На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонно-тактичною групою та іншими підрозділами російської армії, які нараховували 94 тисячі осіб, з авіаційною та морською компонентою це було близько 110 тисяч. Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тисяч осіб, а з морської та авіаційною компонентою - це близько 130 тисяч осіб", - наголосив Резніков.

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"У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, складав 126 тисяч осіб. Отже, кількість тоді і зараз співмірна, не співмірна реакція. Також відзначу, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні, але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових - це і "Стугна", і "Корсар", і "Джевелін", і NLAW, - на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней", - сказав він.

Як наголошує Резніков, "станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру (з боку РФ - УНІАН), які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, перед Великоднем".

"Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо - це ситуація у Білорусі", - сказав Резніков.

Також він пояснив відмінності щодо кількості російських військових біля кордонів України, про які пишуть різні ЗМІ.

"Відмінність у цифрах щодо концентрації російських військ, які інколи лунають у публічному просторі, особливо у міжнародних ЗМІ, пов'язано з відстанню і трактуванням цієї відстані. Хтось вказує цифри щодо присутності російських військ на відстані до 200 км від державного кордону України, а хтось - до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, тому що вони більш точно відображають тенденції", - заявив Резніков.

Міністр нагадав, що Росія напала на Україну вісім років тому.

"Ні для кого в Україні це не є новиною, що у Росії є велика армія. Ми навіть знаємо, що в них є ядерна зброя, чи не так? Але ми виходимо з того, що війна вже йде, і ця вся армія - це армія ворога", - наголосив Резніков.

Як повідомив командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк, РФ спробує вторгнутися вже 20 лютого.

У Кремлі намір вчергове напасти на Україну заперечують, пояснюючи масштабне перекидання військ до Білорусі "військовими навчаннями". Хоча ЗМІ дослідили маршрути відправлених армійських частин і з’ясували, що лише частина з них справді дістається "полігонів".

Через небажання Кремля врегулювати спровоковану кризу на російсько-українському прикордонні дипломатичним шляхом США та ЄС розглядають різні сценарії протидії збройній агресії Росії, зокрема запровадження жорстких санкцій та посилення військ НАТО у країнах східного флангу Альянсу.

Тим часом низка європейських країн та США погодилися надати Україні військову допомогу у вигляді зброї для ЗСУ, а у Чехії допустили введення своїх військ на вимогу Києва.

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