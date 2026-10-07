РФ вдарила підступно з різних напрямків: Ігнат пояснив, як ворог планував атаку по Україні

Зі 130 дронів збито 117, серед яких – великий відсоток реактивних, повідомив представник Повітряних сил.

Під час масованої атаки по Україні російські військові застосували балістику та велику кількість крилатих ракет – "Калібри" запускались з акваторії Каспійського моря. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ворог атакував з різних напрямків, підступно атакує різними засобами. У кожного засобу свої параметри польоту, напрямок руху тощо", - сказав Ігнат.

За його словами, є влучання ракет, які пересувалися по балістичній траєкторії. Тип цих засобів ураження буде встановлено пізніше, зокрема, за уламками. Силам оборони вдалося перехопити п’ять таких ракет, що свідчить про роботу комплексів Patriot, додав військовий. Крім того, росіяни запустили по Україні велику кількість крилатих ракет.

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"Крилаті ракети різного базування – морського, наземного, повітряного. Стратегічна авіація працювала з Бєлгородської області – літаки Ту-95, Ту-160… І кораблі вже з Каспійського моря – з ракетного корабля було випущено "Калібри". Також "Іскандер-К" - також з різних напрямків", - розповів представник ПС України.

За його словами, із 48 крилатих ракет перехоплено 39, доля ще шести одиниць наразі з’ясовується. Також зі 130 дронів збито 117, серед яких, у тому числі – великий відсоток реактивних.

Як пояснив військовий, атака, яку Росія здійснила сьогодні вночі, схожа на попередні. Водночас кожен удар не є ідентичним – ворог певним чином змінює маршрут, враховує тактичну обстановку, дані своєї розвідки (агентурної та космічної). Також противник бере до уваги погодні умови – хмарність, туманність.

"Противник все це враховує, аналізує, вивчає, де у нас знаходяться сили та засоби, які можуть перехоплювати… Це питання й до наших громадян, які люблять публікувати різні речі у соціальній мережі – щоб не робили цього", - акцентував Ігнат.

Атака РФ 7 жовтня

Як писав УНІАН, РФ масовано атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами.

Під час першої хвилі ударів у Києві в Оболонському районі зафіксували влучання на території нежитлової забудови, у Подільському – влучання у складські приміщення. У Дарницькому районі на відкритій території горіли уламки, а в Шевченківському районі сталося влучання на території нежитлової забудови. Під ранок ворог ударив по гаражному кооперативу в Дарницькому районі. Загинули двоє людей.

Також цієї ночі російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Дніпрі, об'єкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі та масовано атакували Кременчук - місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення, відомо про двох загиблих і сімох поранених. Т

Крім того, під удар потрапили Прилуки на Чернігівщині, зруйнована п'ятиповерхівка - є загиблі та поранені.

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