Ракети, запущені супротивником, знищені ще на підступах до столиці України, зазначила місцева влада.

Росіяни у ніч на вівторок, 20 серпня, вдарили по Києву ударними безпілотниками, а вранці запустили по столиці України ракети.

За попередніми відомостями, супротивники вдарили по місту з північного напрямку, імовірно, крилатими ракетами на кшталт "Іскандер-К", повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі. За відомостями влади, внаслідок ворожої атаки у столиці немає постраждалих чи руйнувань.

"…Ракетно-дроновий терор не припиняється! Вночі окупанти атакували столицю ударними БПЛА (дрони були знищені ППО). А сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет. (До речі, це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня!). Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця!", - зазначили у КМВА.

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У відомстві додали, що ворожі ракети наші воїни ліквідували ще на підступах до столиці.

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Росіяни вже багато разів били по Києву різними ракетами та дронами, є багато руйнувань, постраждалих та жертв. Зокрема, на початку липня супротивники запустили чимало ракет по столиці, одна з них поцілила у столичну дитячу лікарню "Охматдит". Унаслідок ракетного удару по Києву загинули понад 30 осіб, у тому числі троє дітей, а більш як 170 осіб постраждали.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попередив, що Росія може здійснити комбінований удар в День Незалежності України, який відзначається 24 серпня.

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