Ворог поцілив по обʼєкту інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю загинули шість людей, ще дев’ятьох поранено. Про це поінформував голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Близько десятої ранку посадовець повідомив, що росіяни завдали удару по Запоріжжю, поціливши по обʼєкту інфраструктури.

Тоді Федоров зазначав, що, за попередньою інформацією, поранено двох людей.

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Пізніше він заявив, що внаслідок атаки шестеро людей загинули, дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа.

За його даними, постраждалим надають всю необхідну допомогу.

Підготовка РФ до ймовірного наступу на Запорізькому напрямку

Росія, ймовірно, готується до наступальних дій на Запорізькому напрямку.

За даними військового аналітика, ветерана російсько-української війни, майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, в районі Гуляйполя в бік Оріхового росіяни зосередили значну кількість живої сили та техніки. На його думку, у зв’язку з цим можна очікувати спроб наступальних дій на цьому напрямку.

Про ризик наступу російських окупантів на Запоріжжя раніше заявляв і військовий експерт Іван Ступак. За його словами, Сили оборони України, розташовані на Запорізькому напрямку, вже кілька місяців очікують на те, що "щось повинно початись".

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