Противнику доводиться дорого платити за будь-який успіх на фронті.

Росія посилює тиск на розтягнуту лінію фронту України на сході, ведучи запеклі бої за два міста, які можуть наблизити окупаційну армію до досягнення її головної військової мети.

Як пише The Wall Street Journal, загарбники обстрілюють український логістичний центр Покровськ і намагаються захопити важливі висоти в Часовому Яру. Ці два населених пункти дали б Росії можливість спробувати захопити решту східної Донецької області.

Наразі окупаційні війська неухильно просуваються до Покровська. Наразі вони перебувають лише в кількох кілометрах від міста, за яке Україна продовжує люто боротися, хоча противник переважає в озброєнні та чисельно.

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Крім того, росіяни відновили атаки на Торецьк, Курахове та Вугледар. Обидві сторони борються за те, щоб досягти успіхів до листопада, коли холод і перший сніг ускладнять просування, а у США пройдуть президентські вибори.

Цього літа найнебезпечнішим наступом Росії стало місто Покровськ - важливий логістичний центр для українських сил на сході. Українські війська в цьому районі стверджують, що їхню оборону підриває недостатня кількість артилерійських снарядів і відсутність добре навчених військ. Попри це, ЗСУ змушують російську армію платити високу ціну за успіхи, які часто досягаються відправкою груп піхоти з низькими шансами на виживання.

Як зазначається, Покровськ зараз є точкою опори для дій Сил оборони на сході. Він є дорожнім та залізничним вузлом, через який проходить основний маршрут постачання українських сил у Донецькій області.

Втрата міста призведе до того, що Костянтинівка та Часів Яр матимуть один основний шлях постачання з північного сходу та російські війська наблизяться до західного краю Донеччини.

Водночас Часів Яр розташоване на високій точці, що, у разі захоплення, дасть значну перевагу росіянам у зусиллях захопити Краматорськ і Слов'янськ.

Звідти РФ було б легше завдавати удари з артилерії та безпілотників по українських військових підрозділах і позиціях.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці РФ пішла в наступ з купою бронетехніки під Покровськом.

"Зранку сьогодні в кількості 14 одиниць важкої бронетехніки в районі населеного пункту Красногорівка пішли в атаку. Наразі 5 одиниць вже підбито – 4 БМП та 1 танк. Далі бої тривають. Також знищено близько 30 окупантів – це лише за ніч, інші данні будуть пізніше. Протягом минулої доби було ліквідовано близько 50 окупантів, збито понад 10 БПЛА та деактивовано засобами РЕБ 97 одиниць БПЛА ворога", – розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький.

За останніми даними, місто Часів Яр (Донецька область) повністю контролюється Збройними силами України, кількість атак на цей населений пункт дещо знизилась, але ворог не полишає наміру його захопити.

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