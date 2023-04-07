Відповідні зміни зафіксовані за період з 11 лютого до 16 березня.

Армія РФ протягом останнього місяця спустошила свої бази на півночі тимчасово окупованого Криму: звідти вивели артилерію, танки та іншу техніку.

Про це повідомляє аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Брейді Афрік у Twitter. Він опублікував серію відео та фото супутникових знімків, які підтверджують передислокацію техніки РФ за період з 11 лютого до 16 березня.

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він.

Також аналітик додав кадри, що демонструють оборонні споруди окупантів поблизу Медведівки. Афрік вважає, що подібними загородження армія РФ облаштовує всю територію Криму.

Армія РФ використовує наркоманів для посилення захисту Криму

Нагадаємо, що раніше видання The Washington Post помітило, що за останній період часу окупанти почали активно будувати мережу траншей і загороджень на території півострова.

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що для "брудної роботи" росіяни використовують наркоманів та алкоголіків, вважаючи, що їм не потрібно платити за участь у зведенні фортифікаційних споруд.

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