Річка Дніпро в Кринках створює автокотел, росіяни можуть штурмувати з трьох сторін, - 'Мадяр'

Вода створює стан автокотла, з якого не можна відійти або провести ротацію.

Річка Дніпро в Кринках на лівобережжі Херсонщини створює автокотел, що дає можливість російським загарбникам штурмувати українських бійців з трьох сторін.

Про це сказав командир 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" морської піхоти ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв'ю Армія TV.

Він розповів про дві найбільші проблеми перебування українських захисників впродовж восьмимісячного періоду у Кринках.

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Зокрема, перша проблема - це чітке розмаркування українських позицій, адже вода слугує виразним маркером для ворога, аби наводити усі вогневі ураження з будь-якої зброї.

"Друге - це те, що перехід на лівий берег і ведення бойових дій на плацдармі обмеженою площею... ріка, що позаду, створює автокотел. Тобто, ворог має можливість, притиснувши тебе до води, штурмувати з трьох сторін. А вода доповнює не відчуття, а стан автокотла, з котрого не можна відійти для того, щоби зробити ротацію, робити доправлення боєприпасів і продовольства, і винести понесені санітарні втрати та доповнити особовий склад", - наголосив "Мадяр".

Водночас, за його словами, ворог не розраховував на стрімкий рух і просування українських воїнів у Кринках. Окупантам довелося зняти резерви з Запорізького напрямку і підтягнути резерви з Криму, а також змінити багато командувачів.

Ситуація на лівому березі Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, операція в Кринках Херсонської області є однією з найскладніших для Збройних сил України за час війни, розвʼязаної Росією. Морські піхотинці кажуть, що у Кринках "жити можна – вийти не можна". У Кринках не минає ні дня, щоб "ти ні в кого не стріляв, або в тебе не стріляли".

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