Експерти кажуть, що застосування роботизованих наземних систем наразі поодиноке, але буде розвиватися.

Українські квадрокоптери підірвали російських гранатометних роботів. Це рідкісна атака, здійснена дронами проти роботизованих систем окупантів.

Відео опублікувала 47-а окрема механізована бригада. Зазначається, що воїни використовували FPV-безпілотники з вибухівкою, щоб знищити дві російські "платформи наземних роботів", які були оснащені автоматичними гранатометами. Ця зброя радянської розробки може стріляти по цілях 30-мм гранатами.

На кадрах видно, як два російські наземні роботи працюють поблизу Авдіївки. Український FPV-дрон кружляв поблизу одного з роботів, опустився та здетонував.

Другий робот сховався неподалік величезної купи сміття. Інший безпілотник кружляв над ним, а потім атакував, спровокувавши потужний вибух.

Малі квадрокоптери, оснащені вибухівкою, зіграли значну роль у війні в Україні та часто використовувалися обома сторонами для односторонніх атак на особовий склад і бронетехніку. Однак ця атака фіксує менш поширений випадок бою безпілотників та роботів. Фактично не залучено людей, крім власне пілотування систем.

Водночас участь російських роботів підкреслює зростаючу роль безпілотних наземних транспортних засобів у війні. Ці невеликі системи використовувалися для встановлення наземних мін, доставки боєприпасів військам, проведення евакуації поранених і розмінування.

"Поки що це поодинокі випадки, коли росіяни використовують таку техніку", - повідомили у бригаді.

Як пише Business Insider, неможливо негайно підтвердити твердження воїнів зодо поодиноких випадків використання роботів на війні. Семюель Бендетт, експерт з безпілотників і російських військових можливостей аналітичного центру Center for Naval Analyses, сказав, що в Україні спостерігається "швидке розповсюдження" малих бойових і матеріально-технічних безпілотників, але ці системи можна легко ідентифікувати та знищити, оскільки є багато дронів, які спостерігають за полем бою зверху.

"Ми будемо свідками використання багатьох дешевих легких безпілотних наземних транспортних засобів (UGV), подібних до тих, що на цьому відео, які можна швидко зібрати, потенційно швидко втратити, якщо необхідно, і швидко замінити", - зазначив Бендетт.

За його словами, незрозуміло, російські роботи працювали на полі бою без солдатів чи в тандемі. Але "по мірі того, як все більше UGV вступатиме в бій, обидві сторони намагатимуться розробити тактику та концепції для їх інтеграції в штурмові операції/операції на полі бою", зазначає експерт.

Війна дронів - останні новинки ВПК

Як повідомляв УНІАН, українські безпілотники зі штучним інтелектом намагаються знищити енергетичну галузь Росії. Поки що це працює.

Як йдеться у матеріалі CNN, українські дрони успішно долітають до Москви, Рязані та інших російських міст, де розташовано великі нафтопереробні заводи країни-окупанта. Російська ППО не справляється, тому атаки все частіше стають успішними.

Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона. У нього з'явився "машинний зір", який є формою ШІ. Дрон фактично навчили визначати географію та ціль, до якої він прямує. Він здатний визначити, де він знаходиться, не потребуючи зв'язку із супутниками.

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