За допомогою порталу родичі російських військовополонених можуть зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

Фахівці Апарату Ради національної безпеки та оборони України розробили сайт "Окупант", який надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Сайт "Окупант" - інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України, починаючи з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема, родини солдат або їхні знайомі для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

"Наголошуємо, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) - зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах", - додали у відомстві.

Посилання на сайт: https://invaders-rf.com

Як повідомляв УНІАН, розпочато одинадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські війська деморалізовані та продовжують зазнавати значних втрат в озброєнні, техніці та особовому складі.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених, "тому що їх сотні".

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