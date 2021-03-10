Керівник Офісу президента наголосив, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що робота Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі заблокована, українській стороні постійно намагаються нав’язати діалог з бойовиками з ОРДЛО замість Росії, яка є стороною конфлікту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час онлайн-дискусії на тему «Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік» 9 березня ввечері.

Єрмак наголосив, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, вона не посередник та не модератор.

«…тому що останнім часом саме з цієї причини є заблокованою робота Тристоронньої контактної групи. Заблокована, не тому що вона не зустрічається. Кожні два тижні проводиться відеоконференція і українська делегація готова працювати 24 години на добу і кожного разу присутні наші представники», - підкреслив він.

Єрмак зауважив, що українській стороні під час відеоконференції ТКГ протягом останнього часу кожного разу намагаються нав’язати діалог із включенням представників самопроголошеної влади в ОРДЛО, які є запрошеними та не є стороною в переговорах в рамках ТКГ.

«Складається така ситуація, яку я весь час піднімаю під час засідання ТКГ, а чому ми забули, що в ній є Україна, Росія та ОБСЄ, а в «нормандському форматі» є Франція, Німеччина, Україна та Росія», - додав він.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна не має наміру вести жодні переговори з терористами. «Але ми розуміємо, що всі ці роки вони є невизнаними ніким, навіть Росією, але присутні з боку РФ на перемовинах. Ми проти того, щоб вони ставали стороною на цих перемовинах. Стороною перемовин має бути Росія і їй повинні всі наші партнери нагадувати про це», - підкреслив Єрмак.

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Автор: Костянтин Гончаров