У Романа залишилися малюк і дружина, з якою він нещодавно відзначив річницю.

У лікарні Дніпра помер український військовий, який 26 січня був поранений ворожим снайпером під час нічного чергування.

Про це повідомляє оперативне командування "Схід" ЗСУ у Facebook.

Читайте такожОкупанти на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню

Загиблим виявився військовий родом з Донбасу Роман Дзюбенко. Увечері 26 січня російський снайпер під час обстрілу позицій ЗСУ неподалік Новоолександрівки влучив хлопцю у голову. Чотири дні поспіль медики боролися за його життя.

Як повідомили журналістам АрміяInform побратими пораненого, куля снайпера пройшла крізь захисну каску.

«Стан Романа був вкрай важкий. Він втратив багато крові. Потрібно було негайно стабілізувати його прямо в окопі, — розповідає Володимир. — Разом з Владом, теж бойовим медиком, під’єднали йому «вену». Почали інфузійну терапію. До точки евакуації майже кілометр. Хлопці несли його на ношах», – згадував про евакуацію хлопця один з військових медиків.

У Романа залишилися малюк і дружина, з якою він нещодавно відзначив річницю. Нині волонтери збирають кошти на допомогу молодій сім’ї.

Зрив перемир'я на Донбасі: новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН