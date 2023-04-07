Їх планують задіяти на передовій, ймовірно, вдовж лінії фронту Авдіївка - Донецьк.

Росія формує з новообраних резервістів спецпідрозділи "Шторм Z" для ведення бойових дій у містах. Їх створюють поза структурою звичайних армійських підрозділів й потім "комбінують" зі вже існуючими полками та бригадами.

Йдеться про нові загони, які планують задіяти у складі 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ),1-го армійського корпусу (формувань "ДНР"). Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті відомство посилається на захоплений документ армії РФ, який оприлюднив український офіцер запасу 6 квітня. В ньому детально описується набір особового складу таких загонів та їх основна діяльність.

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Так, кожна рота складається зі 100 чоловік особового складу, розбитих на чотири штурмові загони (по 10 осіб), чотири загони вогневої підтримки (по 10 осіб), командний підрозділ роти з 2 осіб, саперну групу з 5 осіб, розвідку з 8 осіб, групу медичної евакуації з трьох осіб та екіпажем БПЛА з 2 осіб.

В ISW підкреслюють, що створенням таких спецпідрозділів поза армійським корпусом Міноборони РФ фактично руйнує військову структуру власної армії.

"Роти "Шторм Z" призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об’єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв’язку", - йдеться у звіті.

Також український офіцер запасу зазначив, що на тренування цих спецзагонів відведено не більше ніж 10-15 днів тренувань, перед тим як їх кинуть на передову.

Ймовірно, роти "Шторм Z" розгорнуть вздовж лінії фронту Авдіївка - Донецьк для підтримки безуспішних наступальних дій Південного військового округу (ПВО). Створення цих підрозділив передбачається і в окремих бригадах 1-го армійського корпусу (сил "ДНР"), а також у складі 150-ї мотострілецької дивізії (у складі 8-ї загальновійськової армії).

"Російське військове командування, ймовірно, прагне створити роти "Шторм Z" і приєднати їх до вже діючих елементів, щоб посилити незначні тактичні успіхи та заохотити подальші наступальні операції та досягнення", - йдеться у звіті.

Авдіївка - новини з фронту

Нагадаємо, що околиці та місто Авдіївка (Донецька область) - один з найважливіших напрямків на сході наших територій, де ворог намагається отримати перевагу. Відомо, що через щільний вогонь та активні бойові дії від 27 березня місто офіційно закрите для в'їзду.

29 березня один з бійців ЗСУ у коментарі ЗМІ підтвердив, що армія РФ активізувала свої дії, замість Бахмуту, на Авдіївці. Там наразі дуже висока інтенсивність боїв, майже м'ясорубка, вказав він.

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