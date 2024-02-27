Два дні тому про це також казав Буданов.

Російські спецслужби хочуть через багатовартісну операцію "Майдан-3" підготувати підґрунтя для розгрому Збройних сил України у червні цього року.

Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки при президентові України, яку поширили в соціальній мережі Facebook у Службі безпеки України.

Зокрема, через два роки після початку повномасштабної війни, Україна постала перед об’єктивною загрозою існуванню держави, нації, спільноти вільних та рівноправних людей.

Відео дня

Так, керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій в умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни.

"Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі", - наголошується у повідомленні.

При цьому, мета росіян всередині України – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

Також сказано, що на інформаційні атаки проти України російські спецслужби витрачають не менше, ніж на конвенційну війну. Так, у листопаді минулого року, в межах спецоперації "Майдан-3", на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. "Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії", - йдеться у повідомленні.

"Спецоперація "Майдан-3" досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити Україну з союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови".

"Це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала б забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, а тому РФ буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі", - сказано у повідомленні.

Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

"За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції", - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку, висловлюється заклик до українського суспільства та міжнародних партнерів та союзників України посилити спільний опір та всеохоплюючі безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. "Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде Російська Федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність", - каже СБУ.

Що ще відомо про "Майдан-3"

25 лютого 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов також повідомив, що російські загарбники готують операцію "Майдан-3". За його словами, мета росіяни - поставити під сумнів процес ухвалення рішень в Україні, але ця операція провалиться.

На переконання Буданова, вона не матиме успіху, оскільки українській розвідці відомо, як протидіяти діям РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: