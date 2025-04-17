У противника є деякі резерви, сконцентровані в одному місці, каже Костенко.

Російські окупанти хочуть створити буферну зону по півночі, утім у них зараз немає відповідних сил. Про це в етері Radio NV сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо небезпек на півночі України, він зауважив, що питання буферної зони у російських окупантів було ще до початку їхньої "харківської операції", де вони хотіли потім створити буферну зону.

"Буферна зона - це територія, захоплена росіянами за їхнім кордоном, на нашій території, для того, щоб убезпечити свою територію від ведення бойових дій і від обстрілу там артилерійською зброєю… Це десь 10-20 кілометрів", - пояснив парламентар.

Відео дня

Так, додав Костенко, росіяни хотіли зробити це ще понад рік тому. І для цього була почата, в тому числі, і "харківська операція", яка не досягнула того успіху, на який вони сподівалися, адже були зупинені українськими військами. Депутат сказав:

"І по факту, за деякий час ми створили там таку умовну буферну зону, коли почали саме Курську операцію. Тому противник не полишив, за нашими даними, цих намірів. І хоче все-таки створити буферну зону по півночі. Але, чи є в нього зараз сили, - таких сил, щоб створити повністю по всій лінії кордону цю буферну зону глибиною до 20 кілометрів, як про це говорять і представники Російської Федерації, і як ми це розуміємо, - цих сил у них зараз немає".

Говорячи про Курський напрямок, Сумський, Костенко зауважив, що у ворога там є деякі резерви, сконцентровані в одному місці.

"І зараз ми все робимо, щоб їх розосередити… Тому, скажімо, там загроза є, на тому напрямку, але там є і наші сили та засоби, які будуть робити все, щоб не дозволяти противнику просуватися по нашій території", - наголосив він.

Стосовно того, чи зможуть росіяни зайти на нашу територію, представник комітету зазначив, що "вони вже десь там в декількох напрямках перетнули кордон і наші війська ведуть зараз бої за населені пункти на нашій території".

"Але це неглибоко. І сказати, що вони їх захопили, - поки що такої інформації немає. Тому противник намагається рухатися. Все буде залежати від наявності у нас ресурсів, наявності у нас резервів і наявності у нас боєприпасів для того, щоб вести бойові дії", - сказав депутат.

Також на запитання щодо використання дронів та можливостей ворога обстрілювати нашу територію, Костенко зауважив, що наразі дрони відіграють основну роль на полі бою. Зокрема, дальність FPV-дронів може складати до 20 кілометрів. Парламентар підкреслив:

"Тому нам потрібно розуміти, що найбільша небезпека саме масового застосування дронів, - це оця, скажімо так, можна говорити буферна зона - 20 кілометрів… От її треба закривати. Все, що далі, - поки що воно не розвинене масово".

Так, за його словами, той, хто перший масово почне розвивати дрони, які б’ють на відстань понад 20-30 кілометрів, отримає перевагу на полі бою.

Костенко також відзначив, що противник зараз переважає нас в питанні наявності боєприпасів до дронів.

"Зараз у військах реально проблематично з боєприпасами. Десь хтось, хлопці їх там варять самі, переробляють боєприпаси. Але так не має бути. Це має бути державна програма і мають цим займатися спеціалісти", - сказав депутат.

Війна в Україні - ситуація на півночі

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий аналітик Олексій Гетьман зауважив, що російські війська, які зосереджені у Курській області, будуть використані з метою просування вглиб Сумщини.

Експерт відзначив, що на Курщині знаходиться понад 60 тис. російських військ. "Це угрупування, цілком можливо, частково буде використано для спроби просунутися на Сумщину, створити так звану буферну зону вглиб нашої території. Чи вдасться це їм, чи ні? Ми ці плани розуміємо", - сказав Гетьман.

Вас також можуть зацікавити новини: