Речник ДПСУ розповів, про ситуацію у регіоні.

У Сумській області, на прикордонні з Курщиною (РФ) російські військові намагаються розширити зону активних бойових дій на території України та перерізати логістику ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За даними Генштабу України за вчора на Курщині відбито 27 атак, але, якщо говорити про підрозділи Державної прикордонної служби, то наша задача - не пропустити ворога через державний кордон, бо фіксуємо що на напрямку населеного пункту Новеньке ворог все ж таки намагається зробити зону активних бойових дій на території України", - сказав Демченко.

За його словами, російські загарбники - невеликі штурмові групи - намагаються там закріпитися. "Такі групи по кілька осіб намагаються заходити на нашу територію для того, щоб накопичуватися. Й власне надалі посунутися у глиб території України для того, щоб перерізати логістичні шляхи ЗСУ", - пояснив речник ДПСУ.

Відео дня

Він наголосив, що прикордонники, використовуючи артилерію, мінометні розрахунки, підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів наносять ураження противнику на цьому напрямку для того, щоб його "максимально знищити", не дозволити накопичуватися розширити зону бойових дій.

Ситуація на фронті

Як писав УНІАН, нещодавно моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російські війська накопичуються в селі Новеньке в Сумській області поруч із курським плацдармом ЗСУ. На кордоні областей і в районі села найбільш критична та важка ситуація. Противник здійснює накопичення в селі та намагається рухатися на Басівку, за якою відкриється шлях на ККП "Суджа", з метою фізичного перекриття логістики, яка йде з Юнаківки. Ворог переважає кількісно, і це створює свої труднощі.

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