Окупанти обстрілюють будинки, автомобілі, вбивають мирних жителів, грабують магазини та блокують гуманітарну допомогу.

У місті Буча Київської області російські війська продовжують обстрілювати житлові квартали та блокують доставку гуманітарної допомоги.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Бучанської міськради.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв’язку, інтернету", - йдеться в повідомленні.

У міськраді повідомили, що щодня отримують майже тисячі повідомлень від мешканців Бучі та населених пунктів громади про потребу у харчових продуктах, воді, відновленні комунікацій та пошуку рідних.

"Значна кількість мешканців перебуває в підвалах. Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних мешканців і навіть дітей, грабує магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога. Нам потрібна підтримка, аби вистояти та вижити! Допоможіть врятувати жителів громади", - закликали у міській раді.

Як повідомляв УНІАН, розпочато одинадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські війська деморалізовані та продовжують зазнавати значних втрат в озброєнні, техніці та особовому складі.

З 24 лютого загальні бойові втрати окупаційних військ становлять понад 11 тис. осіб.

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