За інформацією полковника запасу ЗСУ Романа Світана, з військової бази солдатів та техніку перекинули у тимчасово окуповане місто Сватове.

Росія перемістила особовий склад та техніку з військової бази у місті Валуйки у Бєлгородської області.

Супутникові знімки свідчать, що це сталось ще 1 жовтня, пише Радіо Свобода.

На знімках, зроблених ще 6 вересня, відображаються ворожі вертольоти, наземна військова техніка та намети.

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За інформацією полковника запасу ЗСУ Романа Світана, з військової бази солдатів та техніку перекинули у тимчасово окуповане місто Сватове у Луганській області. Він зазначив, що однією з причин для переміщення військ стали недавні вибухи у Валуйках, які сталися 16 та 28 вересня.

"Це сталося після вибухів у районі Валуйок. Були втрати у росіян, і було, вочевидь, ухвалено рішення піти у бік. Частина військових та техніки, за моїми даними, "пішла" глибше в Росію, а більша частина – у бік міста Сватове, в Луганську область", – додав Світан.

Ситуація на фронті

Раніше стало відомо, що після поразки під Харковом російські війська встановили нову лінію оборони – по річці Оскіл і Сватове Луганської області. Це один з небагатьох шляхів постачання угруповання сил РФ з Бєлгородської області на сході України, які ворог досі контролює. У той же час західні аналітики сумніваються в здатності росіян утримувати свої позиції.

Окупанти накопичують техніку і війська в Сватівському районі і вважають дезертирами тих, хто відступив з Харківської області.

18 вересня ЗСУ форсували річку Оскіл на Харківщині та взяли під контроль лівий берег.

А 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор. Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ. Ці успіхи відкрили ЗСУ шлях до звільнення Донбасу.

Окупанти, які змогли втекти з Лиману Донецької області, наразі будують укріплення у Кремінній Луганської області.

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