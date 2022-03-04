Відомо про розстріл директора школи в Баштанці:

Окупанти підійшли до Миколаєва. Внаслідок обстрілів вже є втрати серед цивільного населення.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім

"Є вхід в місто. Спокійно, без паніки, не треба шмаляти по всій техніці, що їде містом. Зараз їде наша техніка. Я проінформую, якщо буде прорив і треба буде по всіх стріляти. Наразі ворог підходить з боку Балабанівки і Галицинового, вулицями ще не їздить, ми готуємося до оборони", - сповістив Кім у відеозверненні.

Незабаром з'явилося повідомлення, що почалися бої в Жовтневому.

Також стало відомо про втрати серед цивільного населення.

"Мразі! У нас перші втрати серед цивільного населення", - сповістив голова ОВА ще за кілька хвилин.

Кім опублікував аудіозапис, на якому сповіщають про розстріл директора школи в Баштанці:

"При відході від Баштанки колона заїхала в цей населений пункт, увірвалися до школи, захопили школу, розстріляли директора школи".

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