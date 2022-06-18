За попередньою інформацією, є руйнування і постраждалі.

По Кривому Рогу російські загарбники завдали ракетний удар.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У Кривому Розі "прильоти" ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування і постраждалі. Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати в соцмережі", - підкреслив він.

Голова Дніпропетровської ОВА Резніченко повідомив, що поки що йдеться про двох постраждалих.

Раніше стало відомо, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну територія нашої країни щодня піддається ракетним ударам. Більшість ракет окупанти випускають з території окупованого Криму, Каспійського і Чорного морів, з територій прикордонних областей. Але так само продовжує зростати загроза збільшення ракетно-бомбових авіаударів і з боку Білорусі.

Під великою загрозою перебувають території 4 областей України. Зростає ризик повітряних ударів по Волинській, Рівненській та Житомирській областях, можливо - і по Львівській області.

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