Другий день поспіль там спостерігається по 50 бойових зіткнень, акцентував командуючий.

Генерал Олександр Тарнавський повідомив про сильні штурми РФ на Таврійському напрямку. За словами командуючого військами "Таврія", другий день поспіль ЗСУ проводять по 50 бойових зіткнень з ворогом.

Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій, констатував бригадний генерал на своїй сторінці у Telegram.

Також він уточнив, що за останній тиждень (протягом 7 днів) Росія завдала по зоні відповідальності "Таврії" 100 авіаударів. Здебільшого йдеться про КАБи, які окупанти кидали на Донеччину. Також Росія реалізувала 714 артобстрілів.

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Нашим військовим за підсумком тижня вдалося забрати в полон півтора десятка окупантів.

"Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки", - повідомив Тарнавський.

За минулу добу бійці "Таврії" знищили 230 БпЛА різних типів, додав генерал.

Росія посилила штурми Таврійського напрямку

Напередодні командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський вперше попередив про нове посилення штурмів з боку РФ на Таврійському напрямку. Він уточнив, що упродовж 26 січня окупанти провели 50 бойових зіткнення з ЗСУ та здійснили 624 артобстрілів. Водночас війська України знищили 480 військових РФ та 23 одиниці техніки, повідомляв він.

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