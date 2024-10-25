Росіяни покращили дальність польоту КАБів.

Російські загарбники покращили характеристики керованих авіаційних бомб (КАБів), тепер вони можуть долітати на більшу відстань, зокрема, до центру Запоріжжя. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його словами, близько місяця тому окупанти почали застосовувати КАБи по середмістю Запоріжжя. Він зазначив, що обласний центр розташований на відстані понад 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Тому це (прильоти по місту – УНІАН) говорить про те, що противник вніс певні зміни в конструкцію цих КАБів, тепер вони долітають значно далі, ніж було раніше... Ворог почав застосовувати ці КАБи по Запоріжжю та інших містах, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення", — сказав Волошин.

Відео дня

Він додав, що застосування таких бомб фіксується також у Харкові, Краматорську (Донецька область) та інших населених пунктах, серед яких – Оріхів (Запорізька область).

"Колись це було гарне українське містечко у Запорізькій області, а зараз його фактично перетворено на руїни. Воно розташовано менш ніж за 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. До Оріхова ворог дістає з декількох видів озброєння, навіть часто застосовує удари реактивними системами залпового вогню. Щодня по місту прилітає декілька керованих авіаційних бомб", - розповів речник.

За словами Волошина, останнім часом активність ворога на півдні збільшується, противник накопичує, переміщує свої сили на ділянках, де планує розпочати штурми. Серед них – Оріхівський напрямок.

Можливий наступ на Запоріжжя – деталі

Українські військові не виключають, що російські окупанти після просування на Донеччині розпочнуть наступальні дії на Запоріжжя.

За словами майора Збройних сил України Валерія Прозапаса, можливість піти у наступ на вказане місто загарбники отримали внаслідок успішного просування на Донецькому напрямку.

На його думку, росіяни намагатимуться атакувати інтенсивніше з півдня та з південного сходу.

Вас також можуть зацікавити новини: