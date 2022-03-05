За даними джерел, Москва може "бомбардувати міста до підпорядкування".

Росія готова направити в Україну ще до 1000 найманців найближчими днями і тижнями.

Про це попередив високопоставлений представник Західної розвідки, передає CNN. За його даними, Москва може "бомбардувати міста до підпорядкування", що може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

"Ми бачили деякі ознаки того, що вони (найманці, - УНІАН) найняті", — сказав чиновник.

Тепер офіційний представник США повідомив CNN, що Росія планує в найближчому майбутньому відправити ще до 1000 найманців.

За словами чиновника, сили найманців зміцнять ослабілі частини, так як вторгнення Росії в Україну триває вже другий тиждень.

Чиновник додав, що США вважають, що найманці, які вже знаходяться в Україні, "погано проявили себе, зіткнувшись з більш жорстким, ніж очікувалося, опором з боку українців", і що станом на кінець лютого в ході війни вже було вбито близько 200 таких найманців.

Тим часом офіційні особи США і Заходу очікують, що Росія збільшить темпи і силу своїх ударів по ключових населених пунктах України, включаючи Київ.

Тепер Росія, схоже, готова "бомбити міста до підпорядкування", заявив у п'ятницю один з високопоставлених представників західної розвідки, що може призвести до значного збільшення числа жертв серед цивільного населення.

"Це дуже грубий підхід", - сказав чиновник. "Важка зброя не тільки важче за вагою, але і важче з точки зору шкоди, яку вона може завдати. І вони набагато менш розбірливі".

Інші офіційні особи помітили, що російська стратегія змістилася з військових цілей на цивільне населення, при цьому все більше атак було зосереджено на населених пунктах.

"Майбутні дні, ймовірно, будуть ще гіршими, з більшою кількістю смертей, страждань і руйнувань, оскільки російські збройні сили перекидають більш важке озброєння і продовжують свої атаки по всій країні", — заявив у п'ятницю генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач інтернет-видання Bellingcat Христо Грозев певен, що Росія вичерпала практично всі свої військові ресурси під час вторгнення в Україну. Пізніше Грозєв підкреслив, що, на жаль, ця інформація не означає закінчення війни.

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