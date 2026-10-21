Росія втратила ще один винищувач, – соцмережі

Разом із тим літаком, що розбився в Калінінградській області, за один день росіяни зазнали одразу двох значних втрат.

Російські окупаційні війська за сьогодні втратили два винищувачі. Окрім того, що розбився в Калінінграді, сьогодні було втрачено ще один Су-30СМ. Про це повідомляють українські та російські пабліки в Telegram.

"У росіян – мінус ще один Су-30СМ за день. Цього разу обоє пілотів – 200", – повідомляє український паблік Ukraine context, який пов’язують із головою ОП Кирилом Будановим.

Факт втрати визнають і Z-блогери.

Відео дня

"На жаль, біда не приходить одна. Вічного польоту, браття", – повідомляє російський військовий блогер Fighterbomber, пов’язаний із російською військовою авіацією.

Його колега по Z-табору Кирило Федоров уточнює, що йдеться про літак.

"День – пи*ць. Два літаки. Будемо жити!" – пише пропагандист.

При цьому обставини та місце втрати другого літака на даний момент не уточнюються.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, Росія значно посилила протиповітряну оборону навколо особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні дрони "Герань" і "Шахед", розгорнувши 33 позиції ППО. Супутникові знімки показують появу нових веж для засобів ППО, позицій для комплексів "Панцир" або "Тор", а також великокаліберних зенітних кулеметів і антидронових сіток над виробничими корпусами.

Також ми повідомляли, що, за оцінкою ISW, українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку зірвала плани російських військ щодо подальшого наступу та змусила їх перейти до більш складних і витратних лобових атак. Аналітики також зазначають, що з вересня до середини жовтня Росія втратила контроль над 112 км² території, а її втрати з літа 2026 року перевищили 40 тисяч убитих і поранених.

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