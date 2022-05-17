Сили ППО знищили три ворожих ракети.

Минулої ночі Росія завдала ракетний удар по об'єктах інфраструктури Львівської області.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні сказано, що підрозділами ППО ПкВ "Захід" вдалося знищити три крилатих ракети. Також встановлено, що регіон атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

ДОПОВНЕНО. Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі. Внаслідок вибуху було пошкоджено залізничну інфраструктуру. За його даними, ці ракети летіли зі сходу. Обійшлося без жертв та потерпілих.

Раніше у Львівській ОВА повідомили, що під обстріл потрапив об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.

Як повідомляв УНІАН, після опівночі 17 травня у Львові та області пролунали вибухи. Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

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