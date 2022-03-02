Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.

Російські загарбники продовжують підготовку до висадки на Чорноморському узбережжі в районах Затоки та Одеси.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса), уточнюють у Генштабі.

Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.

Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці.

Як писав УНІАН, російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів Російської Федерації, намагаючись прикриватись життями цивільних.

Як повідомляються у Генштабі, станом на 2 березня кораблі Російської Федерації вимагають від цивільного судна "HELT" зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом, в іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну "HELT" вогонь.

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