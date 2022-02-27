Їх можуть притягнути до відповідальності нібито за державну зраду.

Генеральна прокуратура Росії заявила, що надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги Україні в період війни може розглядатися як державна зрада.

"Надання допомоги іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (державна зрада)", - йдеться в заяві прокуратури.

Також зазначається, що за такий злочин людину можуть присудити до 20 років позбавлення волі.

"За кожним фактом надання фінансової та іншої допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованої проти безпеки Російської Федерації, буде дана правова оцінка", - йдеться в заяві.

Зазначимо, з 24 лютого Україна переживає ворожі атаки Російської Федерації. Не всі жителі РФ згодні з режимом Володимира Путіна, тому багато хто виходить на мітинги і просять зупинити війну з Україною.

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