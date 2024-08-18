На сьогодні у Покровську залишаються майже 60 тисяч людей, поділився очільник Покровської міської військової адміністрації.

Російські окупанти вже зараз за 11 кілометрів від околиць міста Покровськ, а в місті ще залишаються тисячі жителів.

Про це сказав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі телемарафону. Він нагадав, що обов’язкова евакуація на Донеччині триває ще з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому 2022 року, але ворог впритул підходить до околиць міста, тому зараз відбувається посилена евакуація.

Добряк зазначає, що ворог наближається до околиць Покровська. Він вважає, що для окупантів Покровськ важливий в логістичному плані. "До околиць міста десь до 11 кілометрів. Місто готується, як і вся решта Донеччини. У нас в Донецькій області за кожним містом закріплений бойовий підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міст", - сказав керівник МВА.

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Добряк зазначив, що раніше за місяць евакуйовувалось з міста 450-500 жителів, а за останній тиждень - майже 1800. За його словами, у Покровську залишаються зараз 59 тисяч 980 жителів. При цьому додав, що до повномасштабного вторгнення у громаді було близько 86 тисяч людей. Начальник МВА зазначає, що у Покровську відбувається будівництво фортифікаційних споруд. "Це непереривний процес", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, пресофіцер бригади "Червона калина", підполковник Микола Коваль зазначав, що на Покровському напрямку вдень і вночі тривають бої з ворогом, Сили оборони стримують наступ противника, але це дається непросто.

Він наголошував, що Покровський напрямок і надалі залишається найгарячішим на фронті - продовжуються цілодобові нон-стоп бої, які майже постійно проводяться в прямому зіткненні. Стрілкові бої відбуваються в лісистій місцевості і між будинками в селах. Ворог має великі втрати, але накопичив дуже значну кількість особового складу. Він зазначав, що наближення ворога до Покровська не означає, що вже завтра місто буде окуповане.

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