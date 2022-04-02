Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець.

Глава Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомив про ворожий обстріл з "Градів" околиць міста.

Про це він розповів у коментарі Українській правді.

На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.

"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка", - сказав він.

У соцмережах також повідомляється про ракетні удари по Дніпру і Одеській області.

Раніше Вілкул прозвітував, що ситуація у Кривому Розі та Дніпропетровській області стабільна: "Ворога на території Криворізького району та Дніпропетровської області нема. Фронт уже проходить у Херсонській області".

Він уточнив, що ворог, навіть втрачаючи позиції, продовжує обстріли, використовує заборонені міжнародними договорами боєприпаси, у тому числі касетні.

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