Очільник військової адміністрації області закликав не поширювати неперевірену інформацію.

Російські окупанти ввечері 6 травня ракетами обстріляли Одеський район.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, дві ворожі ракети були випущені сьогодні в другій половині дня по Одеському району.

"Люди не постраждали", - сказав Марченко.

При цьому, він не уточнив, які наслідки ракетного удару. Очільник військової адміністрації області закликав не поширювати неперевірену інформацію й стежити за офіційними сторінками державних органів влади.

У свою чергу, спікер оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що сьогоднішній обстріл регіону мав би набагато гірші наслідки, якби не добра робота української ППО.

Крім того, Братчук заявив, що окупанти намагаються вести більш інтенсивну повітряну розвідку.

Як відомо, 2 травня російські окупанти атакували Одесу ракетами з моря, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, який біг попередити про сигнал повітряної тривоги сусідів.

23 квітня російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку, де загинуло 8 людей, зокрема молоде подружжя, а також 3-місячне немовля з матір'ю і бабусею.

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