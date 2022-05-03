Перевізник попередив, що через це низка поїздів прямуватиме із затримкою.

В "Укрзалізниці" повідомили про обстріл російськими окупантами залізничних підстанцій.

Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні перевізника у Telegram.

"У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів "Укрзалізниці" прямуватиме із затримкою. Зараз, зокрема затримано поїзди на під'їзді до Львова", - йдеться у повідомленні.

У перевізника радять слідкувати за офіційними повідомленнями на uz-vezemo.com (https://uz-vezemo.com/), де публікується оперативний перелік затримок.

Як видомо, увечері у вівторок, 3 травня, у Львові, Дніпрі, Київській та Кіровоградській областях чули потужні вибухи. У частині Львова спостерігаються перебої з електропостачанням.

У Дніпрі, за словами очевидців, прогриміли як мінімум три вибухи.

Також у соцмережах пишуть, що вибухи чули на правому березі в Києві. Крім того, повідомляють про проліт ракет над Тернопільською областю.

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