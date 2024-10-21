У Генштабі ЗСУ повідомили, що найгарячіше зараз на Курахівському напрямку.

Російська окупаційна армія захопила село Желанне Друге Покровського району Донецької області України та ще просунулася у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог окупував Желанне Друге, а також просунувся у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки. Уточнено район Воздвиженки", - сказано у повідомленні.

Карта бойових дій на Донбасі від проєкту DeepState наразі виглядає так:

Відео дня

За даними Генштабу ЗСУ, з початку минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного удару, 54 авіаційних удари із застосуванням 99 КАБів, більш як 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Дві атаки в районі Вовчанська відбито українськими воїнами.

Поідомляється, що на Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

20 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва. Дев’ятнадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити.

На Сіверському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Івано-Дар’ївки. В той же час російські окупанти скинули 11 КАБ в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку мали місце два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Зазначається, що агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. У Гештабі додали:

"Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Загалом, 41 атаку на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони".

Зазначається, що найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 53 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили 51 атаку противника.

На Времівському напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Сім ворожих штурмів зупинені в районі Богоявленки, один - біля Новоукраїнки. На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня в районі Роботиного.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 43 КАБ", - додали там.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У Курській області Російської Федерації ситуація змінюється щогодини, маленькі ділянки території постійно переходять "з рук у руки". Про це військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

"Насправді, дуже важка обстановка. Бої тривають постійно", - сказав Сазонов.

Зокрема, на Курщині Силам оборони України дуже непросто, бо там немає суцільної лінії фронту.

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