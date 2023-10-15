У ворогів відчувається снарядний голод, поділилася очільник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

На півдні України російські окупанти перейшли до авіаційних ударів в нічний час.

Про це керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону. "Наша лінія фронту специфічна, це річка Дніпро, і навколо неї точиться контрбатарейна протидія, як з одного боку, так і з іншого. Ворог продовжує терористичним способом тиснути на цивільне населення, на правий берег, продовжує використовувати авіацію. Характерним є те, що вони переключили авіаційні удари більше на нічний час, тобто знову підкреслюючи свій тероризм", - заявила вона.

Окрім того, за словами Гуменюк, противник обстрілює артилерією, але почав використовувати менше боєприпасів.

Відео дня

"Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати. За минулу добу знищили черговий контрольний пункт ворога, командний пункт і пункт управління БПЛА", - додала Гуменюк.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Раніше Наталія Гуменюк заявила, що позиції Сил оборони на правому березі Херсонської області сильні, і якщо російські окупанти спробують форсувати Дніпро, то зазнають провалу.

Вона зазначила, що окупанти підтягують свої човни до лівобережжя, поновлюють запаси, але Сили оборони їх постійно знищують.

Говорячи про можливість здійснення ворогом спроби форсувати Дніпро, Гуменюк зазначила, що це була б "абсолютно летальна для них історія". За її словами, Сили оборони міцно закріпилися на правому березі і протидіятимуть таким спробам.

Вас також можуть зацікавити новини: