Захисники України ліквідували всі ворожі безпілотники, які загрожували столиці, поділилися у Київській міській військовій адміністрації.

Російські окупанти у вересні вже вчетверте атакують Київ з повітря - у ніч на 30 число супротивники, за попередніми відомостями, використали ударні безпілотники типу Shahed.

Вночі ворожі дрони заходили хвилями з різних напрямків, повідомила Київська міська військова адміністрація. "Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені", - зазначили у КМВА.

За попередніми відомостями, унаслідок дронового удару в столиці України руйнувань та постраждалих немає. Повітряна тривога в Києві 30 вересня була оголошена о 1:06, а відбій був о 6:09.

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Російські загарбники вже не раз били по місту і дронами, і ракетами. Унаслідок ворожих ударів з повітря є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

У ніч на 30 вересня супротивники знову атакували Київ безпілотниками, у столиці лунали потужні вибухи. Близько 5 ранку мер Віталій Кличко повідомив, що у небі над містом та біля нього були ворожі дрони. Очільник столиці додав, що в Оболонському районі Києва працювали сили протиповітряної оборони.

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