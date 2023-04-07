Йдеться про трагедію, що сталася у місті Берислав.

Сьогодні чергову жахливу ніч, сповненому щільними обстрілами армії РФ, не пережив мешканець Херсонської області міста Берислав.

Чоловіка знайшли мертвим на вулиці. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

"Уламки ворожих боєприпасів завдали 36-річному чоловікові травм під час щільного обстрілу вночі. Тіло загиблого знайшли на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що медики нічим не могли зарадити. Було надто пізно рятувати життя українця.

Росіяни накрили обстрілами Херсонську область

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники минулої доби випустили по території Херсонської області майже 260 снарядів, поранень зазнали семеро громадян. Загалом вчора окупанти 46 разів обстріляли територію області.

Водночас російські загарбники сьогодні зранку обстріляли з артилерії село Станіслав, розташоване неподалік Херсона. Артилерійський снаряд росіян влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

Як відомо, армія РФ готується до контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку, проте це не зупиняє ворога від насильницьких злочинів в бік українців.

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