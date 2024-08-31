Вероніка Кожушко захоплювалась українською культурою, а також творчістю Сергія Жадана та композитора Юрія Гуржи.

Під час авіаударів по Харкову 30 серпня загинула художниця Ніка Кожушко. Про її загибель повідомив письменник Сергій Жадан.

"Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко - дуже юна, щира й обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок", - написав він.

Жадан додав, що росіяни продовжують нищити наше майбутнє і "цьому немає пояснення, і прощення теж немає".

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Вероніка Кожушко захоплювалась українською культурою, а також творчістю Сергія Жадана та композитора Юрія Гуржи, повідомляло Суспільне в одному з репортажів.

Поетка Тетяна Власова також відреагувала на трагічну звістку.

"Цей малюнок Вероніка Кожушко подарувала мені кілька тижнів тому в Театрі на Подолі в Києві. Ми до цього не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Сьогодні під час обстрілів Харкова Вероніка загинула. Їй було 18", - написала Власова.

Заступниця головного редактора видавництва Vivat Олена Рибка додала, що Вероніка "була промінчиком світла" й дуже тонко відчувала те, що малювала.

Удар РФ по Харкову 30 серпня

Наразі відомо вже про 77 постраждалих людей в Харкові, 18 з них - діти, повідомили в ДСНС. Кількість загиблих не змінилась - семеро людей. Розбір завалів та ліквідація пожежі триває.

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